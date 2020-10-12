درجال يتعهد بإيفاء ديون نادي الكرخ من خلال التدخل لدى وزير التربية

2020/10/12 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف رئيس الهيأة الادارية لنادي الكرخ شرار حيدر اليوم الاثنين ( 12 تشرين الاول 2020)، عن تعهد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بإيفاء الديون المتراكمة على نادي الكرخ من خلال التدخل لدى وزير التربية، والذي يرتبط النادي بوزارته ماليا واداريا، وانقطاع الدعم المالي عنه من الوزارة منذ خمس سنوات.

وقال حيدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن "وزير الشباب والرياضة تعهد من خلال اتصال هاتفي بالتدخل لدى وزير التربية وحل المشاكل المالية للنادي بعد ان انقطع التمويل عنه لفترة طويلة وتراكم الديون عليه بعقود للمدربين واللاعبين موقعة مع وزارة التربية والنادي".

واضاف، أنه "وبحالة سداد الديون المتراكمة على النادي، فأن الادارة ستقرر فورا، وتعهدت بذلك لوزير الشباب بإعادة تشكيل فريقين لكرة السلة واليد بعد ان قررت الادارة الغائهما بسبب الديون".

وشهدت المواسم السابقة لفريقي السلة وكرة اليد في النادي الصعود الى منصات التتويج في المسابقات المحلية والمشاركة بالخارجية.

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