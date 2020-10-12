تسريبات تكشف قائمة أسعار هواتف “آيفون 12” الجديدة

2020/10/12 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد.ينتظر كل عشاق هواتف “آيفون” إعلان شركة “أبل” الأمريكية عن سلسلة هواتف “آيفون 12” الجديدة، غدا الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.ومن المتوقع أن تكشف “أبل” النقاب عن 4 هواتف دفعة واحدة، وهي “آيفون 12 ميني” و”آيفون 12″ و”آيفون 12 برو” و”آيفون 12 برو ماكس”.وكشفت تسريبات صحفية، نشرها موقع “تايمز نيوز ناو” عن قائمة أسعار هواتف “آيفون 12” المرتقبة.تحديد موعد الكشف رسميا عن “آيفون 12″… وهذه أبرز التوقعاتوجاءت قائمة أسعار هواتف “آيفون 12” على النحو التالي:– آيفون 12 ميني: 699 دولار أمريكي (خيارات الألوان: أبيض – أحمر – أسود – أزرق – أخضر).– آيفون 12: 799 دولار أمريكي (خيارات الألوان: أبيض – أحمر – أسود – أزرق – أخضر).– آيفون 12 برو: 999 دولار أمريكي (خيارات الألوان: الذهبي – الفضي – الجرافيت – الأزرق).– آيفون 12 برو ماكس: 1099 دولار أمريكي (خيارات الألوان: الذهبي – الفضي – الجرافيت – الأزرق).ومن المتوقع أن تفتح “آبل” باب طلبات الشراء المسبقة بدءا من يوم 16 أكتوبر الجاري وحتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تمهيدا لطرحه رسميا في الأسواق العالمية.وتشير التسريبات إلى أن جميع هواتف “آيفون 12” الجديدة ستحتوي على شاشة من نوع “أوليد سوبر ريتينا إكس دي آر”، وغطاء زجاجي من السيراميك، ووضع بيانات ذكي يمكن صاحب الهاتف من التبديل تلقائيا بين شبكات الجيل الرابع والخامس.انتهى 25

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