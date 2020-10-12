الحلبوسي يتفق مع احزاب الانبار على تقاسم المقاعد النيابية قبل الانتخابات المكبرة

2020/10/12 | 14:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، الاثنين، ان نتائج الانتخابات المقبلة باتت محسومة قبل عملية اجراءها بسبب الاتفاق على تقسيم المقاعد مسبقا.مبينا ان رئيس مجلس للنواب محمد الحلبوسي اتفق مع احزاب الانبار على تقاسم المقاعد النيابية قبل الانتخابات المكبرةوقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” رؤساء الكتل والاحزاب السياسية تقاسموا مناطق النفوذ قبيل اجراء الانتخابات في المناطق السنية واصبحت ملامح الفائز واضحة ورضخ الكل الى اتفاقيات وصفقات سياسية تضمن بقاءهم في الحكم خيرا من معركة خاسرة يقودها مع شخصية تملك المال والنفوذ وتغير النتائج بحكم موقعه الوظيفي “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” رؤساء الاحزاب والكتل اتفقوا على حسم الانتخابات باتفاقيات وصفقات سرية اتاحت مبدأ التنازلات بين رؤساء الكتل في المحافظات السنية لقاء الحصول على اصوات تأهل بقاءهم في الحكم وهذا التوجه لدى الكتل والاحزاب السنية التي تطمح التنازل لكتلة التقدم التي يرأسها رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي”.مؤكدا ان “قانون الانتخابات بمثابة قميص تفصله الكتل والاحزاب السياسية على مقاسها دون النظر على ما يشهده البلد ، مؤكدا ان الحلبوسي يلعب الدور القيادي في لعبة تجريد بعض الشخصيات الحزبية من غير كتلته لإرغامهم على الرضوخ بالأمر الواقع “.



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