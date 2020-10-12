الحريري: المبادرة الفرنسية الفرصة الأخيرة للبنان

2020/10/12 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

أكد رئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري، أن المبادرة الفرنسية هي الفرصة الأخيرة الباقية للبنان، مشيرا إلى أنه على تواصل مع جميع الكتل السياسية للمضي قدما بهذه المبادرة.

وقال الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، إن "الجميع يدرك أن لا وقت لدينا لإضاعته على المهاترات السياسية"،

وأضاف: "أنا مقتنع بأن مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون هي الفرصة الوحيدة والأخيرة الباقية لبلدنا لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت".

وتابع الحريري: "أبلغت عون أنني سأرسل وفدا للتواصل مع كل الكتل السياسية للتأكد بأنها ملتزمة كل بنود المبادرة الفرنسية"، مضيفا: "أعتمد على وعي الأفرقاء السياسيين ومواقفي تتطابق مع مواقف الرئيس عون وهذا يشجعني على المضي قدما بهذه المبادرة".

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