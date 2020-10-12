ابتكرا أشكالا جديدة للمزاد.. أميركيان يفوزان بنوبل في الاقتصاد

2020/10/12 | 14:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الأميركييان بول ميلغروم وروبرت ويلسون، الإثنين، بجائزة نوبل للاقتصاد عن عملهما الحديث في تطوير المزادات العلنية التجارية، وفق ما قالت اللجنة المانحة لهذه الجوائز.

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