لاهور شيخ جنكي يكرم الطلاب الاوائل في كركوك

2020/10/12 | 14:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت يوم الاثنين مراسيم خاصة بتوزيع جوائز لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، على الطلاب والطالبات الاوائل في الدراسة الكوردية بمحافظة كركوك

استهلت المراسيم بالوقوف دقيقة صمت اجلالا واكراما لارواح شهداء كوردستان، ثم القى محمد عثمان مسؤول تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني كلمة بالمناسبة، مشيدا بالطلاب الاوائل والمدارس الكوردية في كركوك، مؤكدا استمرار دعم الاتحاد الوطني الكوردستاني لقطاع التربية في المحافظة.

من جانبه قال زينو محمد عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني ومسؤول بورد المنظمات الجماهرية: اتقدم اليكم باسم الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، ومكتب المنظمات الديمقراطية، وجميع اعضاء المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني بالتهنئة بمناسبة تفوقكم وحصولكم على المراتب الاولى في الدراسة الكوردية، مجددا دعم الرئيس المشترك للمواطنين في محافظة كركوك.

ثم القيت كلمة اتحاد المعليمن، بالمناسبة، من قبل الاستاذ صلاح، مهنئا الطلاب الاوائل، معربا عن شكر المعلمين للدعم المتواصل من الاتحاد الوطني الكوردستاني ولاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia ترجمة‌

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