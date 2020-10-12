عمرو عرفة يكشف كواليس موافقة عادل إمام على فيلم”السفارة فى العمارة”

2020/10/12 | 14:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كشف المخرج المصرى عمرو عرفة تفاصيل موافقة الزعيم عادل إمام على فيلم “السفارة في العمارة” الذي تم عرضه عام 2005.ونشر عمرو عرفة ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، صورة جمعته بالزعيم من كواليس تصوير الفيلم، وعلق قائلًا:” كنت بتمشي أنا والزعيم من مكتبه لمكتبي وحكيت قصه الفيلم في […]

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