اعتقال داعشي بعملية امنية استباقية شرقي الفلوجة

2020/10/12 | 14:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في الاستخبارات العسكرية ،الاثنين ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال داعشي بعملية امنية استباقية في المناطق الغربيةوقال المصدر في تصريح لـ /المعلومة/ ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة الالي 40 للفرقة شرعت بحملة امنية استباقية تركزت على مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، تمكنت من خلاله من اعتقال احد عناصر عصابات داعش الاجرامية دون وقوع أي مقاومة تذكر “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقل متورط بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مناطق مختلفة من مدن الانبار”.مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوب ورصد حركته حال تواجده في المكان المستهدف ، موضحا ان” القوات الامنية نقلت المعتقل الصادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق لمعرفة بقية اختباء عناصره “.



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