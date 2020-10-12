ملف شركة ’هوليدي بغداد’ على طاولة النزاهة

2020/10/12 | 14:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن النائب حسين العقابي، الاثنين، إحالة ملف شركة "هوليدي بغداد" إلى هيئة النزاهة، إثر "مخالفات قانونية".



وقال العقابي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 تشرين الأول 2020)، إنه "فتحنا منذ عدة أشهر أحد ملفات الاتهام لوزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية فيما يتعلق بالعقد المبرم مع شركة هوليدي بغداد (عطلة بغداد)، ومنحها رخصة التحقق وبطاقة صعود الطائرة بأساليب ومبررات غير قانونية وبعيدا عن ضوابط التعاقدات الحكومية المعروفة".

وأضاف، "بعد جمع المعلومات وتدقيقها والتحري عن العقد المذكور والاستعانة بالجهات الرقابية ومنها ديوان الرقابة المالية، الذي أكد معلوماتنا بوجود عدة مخالفات وثغرات قانونية نذكر منها على سبيل المثال: تلكؤ الشركة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتنصلها عن تزويد الجهات الرقابية بالوثائق المطلوبة ولأكثر من مرة، وعدم امتلاكها الخبرات المطلوبة والأعمال المماثلة في مجال السياحة والسفر وحداثة تأسيسها، حيث تم تأسيسها عام٢٠١٨ وتم التعاقد معها عام ٢٠١٩ !!!!".

وأشار إلى "وجود ثغرات ومخالفات قانونية واضحة في العقد الذي ابرمته شركة الخطوط الجوية مع شركة هوليدي بغداد"، مضيفاً أنه "بناء على ما تقدمنا به، قمنا بإحالة القضية مع كافة الأوليات و الوثائق والمستندات إلى هيئة النزاهة للتحقيق فيها وإحالة المقصرين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وليكونوا عبرة لغيرهم من حيتان الفساد الذين اضروا البلد وضيعوا خيراته وثرواته".

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