الخارجية الكورية الجنوبية تدعو بغداد لإجراء تحقيق سريع وعادل بوفاة مدير شركة دايو

2020/10/12 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حثت كوريا الجنوبية، الجانب العراقي على إجراء تحقيق سريع وعادل في وفاة مدير شركة دايو الكورية الجنوبية التي تعمل في مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصدر بخارجية بلادها قوله إن الوزارةستقوم وبالتعاون مع السفارة الكورية لدى بغداد بتقديم الدعم لعائلة المتوفى، مثل مساعدتهم لزيارة العراق ونقل جثمانه الى بلاده.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي العثور على مدير شركة دايو الكورية الجنوبية المكلفة ببناء ميناء الفاو الكبير متوفيا، مع ظهور فرضيات تشير الى شبهة جنائية في وقت أكدت فيه الجهات الأمنية فرضية الانتحار.

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