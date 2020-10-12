رئيس الجمهورية يجتمع بالرئاسات الثلاث بإقليم كردستان لبحث عدد من الملفات

2020/10/12 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس الجمهورية برهم صالح اجتماعا مع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان.

وذكرت مصادر مطلعة في الإقليم، ان الرئيس صالح بحث خلال الاجتماع الذي عقد في أربيل، مع رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني ورئيس الحكومة مسرور البارزاني ورئيسة البرلمان ريواز فائق، عددا من الملفات، ومن بينها الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، والوضع الصحي في ظل جائحة كورونا، إضافة الى مسألة رواتب الموظفين، والاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بشأن قضاء سنجار، والانتخابات المبكرة، وموازنة العام المقبل.

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