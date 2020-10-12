التربية تعلن انطلاق امتحانات الدور الثاني

2020/10/12 | 14:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إنها هيأت جميع المستلزمات اللوجستية والفنية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، انطلاق امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية، بالإضافة إلى السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 - 2020.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي، للوزارة تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "الوزارة هيأت جميع المستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات الامتحانية، فضلًا عن ذلك إجراء عملية التعفير والتعقيم لها حافظًا على سلامة الطلبة الأعزاء".

وأضاف، "وتمنى وزير التربية علي حميد الدليمي النجاح والموفقية لجميع الطُلاب وتحقيق أعلى مراتب التفوق والسير في إكمال مشوارهم العلمي وبما يخدم بلدنا الحبيب".

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