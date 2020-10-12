2020/10/12 | 14:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك تكتشف لوحة اثرية تعود الى ما قبل 2181 عاماً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/12 | 14:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دهوك تكتشف لوحة اثرية تعود الى ما قبل 2181 عاماً ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دهوك تكتشف لوحة اثرية تعود الى ما قبل 2181 عاماً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).