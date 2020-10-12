انخفاض مؤشر البورصة في الجلسة الثانية

2020/10/12 | 14:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادانخفض مؤشر البورصة في جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% بعد انخفاض اسهم 10 شركات خلال الجلسة

وجرى تداول 179,9 مليون سهم بقيمة 456,7 مليون دينار.

وانخفضت في المؤشر اسهم 10 شركات تقدمها اسم دار السلام للتأمين بـ 17.31% وأسهم فنادق كربلاء بـ 3.85%.

وارتفعت في تداولات اليوم أسهم 4 شركات تقدمها أسهم العطاء الاسلامي بـ 12.50%، واسهم الخياطة الحديثة بـ 6.75%.

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