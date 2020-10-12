القبض على تاجر آثار وبحوزته قطع 'لا تقدر بثمن' (صور)

2020/10/12 | 14:27 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ضبطت القوات الأمنية، الاثنين، أحد تجار الآثار بحوزته مخطوطات أثرية مكتوبة باللغة العبرية ومرصعة بالاحجار الكريمة، في العاصمة بغداد.





وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (12 تشرين الأول 2020)، إنه "من خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود احد المتهمين يتاجر بالقطع الأثرية، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية".

وتابع، انه "بعد نصب كمين محكم له تم القبض عليه بمنطقة الشعب ببغداد بالجرم المشهود وبحوزته قطعتين أثريتين عبارة عن مخطوطات باللغة العبرية مرصعة بالاحجار الكريمة برسوم ونقوش تعود إلى العصور القديمة".

وأضاف، "تم تنظيم محضر ضبط بالمواد وايداع المتهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وبحسب مختصين فأن مثل هذه القطع الأثرية لا تقدر بثمن حيث تفوق قيمتها المعنوية والثقافية ، قيمتها المادية.

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