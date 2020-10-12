كورونا يصيب بالجملة مسؤولين في التطبيعية والمسابقات

2020/10/12 | 14:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتقدم السادة أعضاء الهيأة التطبيعية والسيد امين السر وجميع الموظفين والعاملين في الاتحاد العراقي لكرة القدم ، بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للدكتور حيدر عوفي رئيس لجنة المسابقات وعضو لجنة المسابقات علي عبيس ومدير قسم العلاقات زياد حامد ومدير الحسابات حسين عبد الواحد اثر إصابتهم بفيروس كورونا ، داعيين المولى عز وجل أن يلبسهم ثوب العافية ويمنحهم الشفاء العاجل".

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