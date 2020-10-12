2020/10/12 | 14:34 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأثنين 12 أكتوبر 2020 | 02:16 مساءً | عدد القراءات : 15

تير شتيجن يسابق الزمن للحاق بمباراة الكلاسيكو

يسابق حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مارك أندريه تير شتيجن، الزمن من أجل اللحاق بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن “تير شتيجن يعمل بجد بهدف واضح وهو التواجد في التشكيل الأساسي بمباراة الكلاسيكو، بعد الجراحة التي خضع لها في ركبته اليمنى في أب الماضي”.

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي والتاريخي في إسبانيا ريال مدريد على ملعبه “كامب نو” يوم 24 من الشهر الجاري الجاري بالجولة السابعة من المسابقة المحلية.

وكان الألماني الدولي يعاني من إصابة في الوتر الرضفي، أجبرته على الجراحة بعد أيام قليلة من انتهاء مشوار برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة من بايرن ميونخ 8-2.

ولم يحدد برشلونة وقتها مدة غياب تير شتيجن، إلا أن التوقعات أشارت إلى أن الألماني سيغيب لمدة شهرين ونصف.

لن يكون تير شتيجن في مباراة خيتافي في الجولة السادسة والتي ستقام يوم، السبت المقبل، بالإضافة إلى مباراة فينيرفاروش في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 20 أكتوبر، لكن في الكلاسيكو هناك إمكانية كبيرة في عودة الألماني إلى عرين برشلونة.



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