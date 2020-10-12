الناطق باسم القائد العام: القبض على ما يسمى أمر مفرزة الإغتيالات في قاطع الكرمة

2020/10/12 | 14:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، القاء القبض على ما يسمى أمر "مفرزة الإغتيالات في قاطع الكرمة.

وذكر رسول في بيان مقتضي تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاثنين، ان " قوة من جهاز مُكافحة الإرهاب ، القت القبض بعد مُطاردة إستمرت نحو 10 ساعات، على ما يسمى أمر "مفرزة الإغتيالات في قاطع الكرمة - الأنبار"".

واضاف ان " امر المفرزة ينتمي إلى عصابات داعـش الإرهابية، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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