تحليل صادم.. خمس دول العالم معرضة لخطر

2020/10/12 | 14:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون خُمس دول العالم معرضة لخطر انهيار نظمها البيئية بسبب تدمير الحياة البرية وموائلها، وفقًا لتحليل أجرته شركة التأمين "سويس ري" ونشرته "الغارديان".

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