لاهور شيخ جنكي: مستعدون لحل مشاكل ادارة رابرين

2020/10/12 | 14:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني والوفد المرافق له، يوم الاثنين، المستشفى الخاص بكورونا في ناحية جوار قرنة التابعة لقضاء رانية.

وخلال مؤتمر صحفي، اكد لاهور شيخ جنكي، استعداد الاتحاد الوطني الكوردستاني لحل مشكلة المستلزمات الطبية للمستشفى، ودعم الكوادر الصحية، في مناطق ادارة رابرين.

واضاف: ان الهدف من زيارة ادارة رابرين، هو تفقد اوضاع المواطنين والمؤسسات والعمل لحل مشاكل تلك المنطقة خاصة بظروف مكافحة تفشي فايروس كورونا.

وكان لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد وصل صباح اليوم الى ادارة رابرين للاطلاع عن كثب للاوضاع والاجتماع مع المسؤولين في المنطقة.

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