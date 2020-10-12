اختتام بطولة كروية باسم الرئيس مام جلال باربيل

2020/10/12 | 14:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت، الاحد، البطولة الكروية التي حملت اسم فقيد الامة الرئيس مام جلال، بحضور مسؤول مركز تنظيمات اربيل للاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتور ريبوار اسماعيل في محافظة اربيل .

وكانت البطولة انطلقت بمشاركة 100 فريق، بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال، كجزء وفاء من رياضيي اربيل لفقيد الامة.

وافاد مرسلنا، ان المباراة النهائية انتهت بفوز نادي آشتي على اكاديمية نوروز بنتيجة 4 ـ 3، كما حصل فريق خاك على المركز الثالث بعد فوزه على فريق قرجوخ 8 ـ 5.

واضاف: انه بختام بالبطولة تم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة.

PUKmedia زيد محمود‌

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