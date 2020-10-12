كربلاء:ولادة ( 11 ) طفلاَ وطفلة لمريضات مُصابات بـ

2020/10/12 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مُستشفى النسائية والتوليد

التعليمي في كربلاء المُقدسة , الإثنين

، عن " ولادة ( 11 ) طفلاَ وطفلة لمريضات

حوامل ومُصابات بـ " كُورونا " خلال

تطبيق خطة زيارة الأربعين المُنصرمة ،

بضمنها ( 5 ) حالات

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