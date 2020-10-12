2020/10/12 | 14:36 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مُستشفى النسائية والتوليد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:ولادة ( 11 ) طفلاَ وطفلة لمريضات مُصابات بـ " كُورونا " خلال تطبيق خطة طوارئ زيارة الأربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
التعليمي في كربلاء المُقدسة , الإثنين
، عن " ولادة ( 11 ) طفلاَ وطفلة لمريضات
حوامل ومُصابات بـ " كُورونا " خلال
تطبيق خطة زيارة الأربعين المُنصرمة ،
بضمنها ( 5 ) حالات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:ولادة ( 11 ) طفلاَ وطفلة لمريضات مُصابات بـ " كُورونا " خلال تطبيق خطة طوارئ زيارة الأربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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