حالات الشفاء تفوق الإصابات.. إقليم كردستان يصدر الموقف الوبائي

2020/10/12 | 14:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاثنين، عن إجمالي إصابات كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، (12 تشرين الأول 2020)، إنها "أجرت 5324 عملية فحص خلال يوم، سجلت من خلالها 720 إصابة جديدة توزعت كالتالي:291 في أربيل، و142 في السليمانية، و27 في كرميان و246 في دهوك و14 في حلبجة".

وبحسب البيان، "توزعت حالات الشفاء الـ396 على: أربيل 106، السليمانية 39، كرميان 39، حلبجة 10، دهوك 202، كما سجلت محافظات الإقليم 26 حالة وفاة منها 2 في أربيل، و6 السليمانية و 1 كرميان و5 إدارة رابرين و 11 في دهوك و 1 حلبجة".

وأكدت صحة كردستان أن " إجمالي الإصابات في الإقليم بلغ حتى الآن 56465 شخصا تعافى منهم 35276 شخصا فيما توفي 2018 شخصا حتى الآن جراء الإصابة بفيروس كورونا".

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