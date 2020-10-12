صالح يبحث مع رئاسات كردستان اتفاق سنجار والانتخابات المبكرة

2020/10/12 | 14:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ أربيل..أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، بعد وصولة إلى مدينة أربيل اجتماعاً مع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان.وقال مراسل/ المعلومة: إن صالح اجتمع مع رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيسية برلمان الإقليم ريواز فائق، لمناقشة العديد من المواضيع.ونقل المراسل عن مصدر مطلع أن “أبرز الملفات التي تم طرحها خلال الاجتماع، هي قضية اتفاق سنجار الأخير، وتسوية الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وقضية الاتفاق الشامل بما يخص الموازنة والنفط بين أربيل وبغداد”.وأضاف أن “مواضيع أخرى من بينها الموقف الكردي من قانون الانتخابات، وقضية رواتب الموظفين في الإقليم، وأيضا تواجد حزب العمال الكردستاني، والقصف التركي المتكرر على شمالي العراق”.انتهى 15 ع

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