الاتحاد الوطني:تركيا تمتلك 50 قاعدة عسكري في العراق بضمنها استخبارية

2020/10/12 | 14:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني هاوكار الجاف، الاثنين، عن تفاصيل جديدة بخصوص وجود قوات الجيش التركي شمالي العراق، بينها عدد القواعد والثكنات العسكرية التي تمتلكها تلك القوات.وقال الجاف في تصريح خص به /المعلومة/ إن” الجيش التركي بات يمتلك حوالي 50 قاعدة وثكنة عسكرية موزعة مابين محافظتي دهوك وأربيل وقاعدة أخرى تقع بناحية بعشيقة في محافظة نينوى”.وأضاف أن “أكبر القواعد العسكرية تضم حوالي 1500 عنصرا، تقع بناحية كاني مآسي بمحافظة دهوك، وهنالك قواعد أخرى منتشرة في زاخو والعمادية وشيلادزي وقضاء سوران بمحافظة أربيل وثكنات متعددة على طول الشريط الحدودي، وعلى سفوح جبال كورك”.وبين أن”الجيش التركي الموجود في أراضي شمالي العراق، هو جيش احتلال يمتلك دبابات وهمرات مدرعة ومنظومة مراقبة وطائرات تجسس وطائرات هلكوبتر، وقاعدة جوية ومنظومة مخابرات منتشرة في جميع المناطق التي يسيطرون عليها”.لافتاً إلى أن “الجيش التركي الموجود في مناطق الإقليم عندما يريد تنفيذ ضربات عسكرية، لم يعد بحاجة إلى طيران يطير من الأجواء التركية، لآنه بات يمتلك قواعد جوية يستطيع من خلالها تحريك طائراته على الأهداف التي تحددها منظومات المراقبة وأجهزته الاستخبارية”.



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