اخبار سارة لطلبة الخامس الاعدادي بمدارس المتميزين

2020/10/12 | 14:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة التربية الموافقة على إلغاء معدل البقاء في مدارس المتميزين والمتفوقين للطلبة الناجحين من الصف الخامس الاعدادي الى الصف السادس الاعدادي.

وبحسب الوزارة فإن “وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي وافق على إلغاء معدل البقاء في مدارس المتميزين للطلبة الناجحين من الصف الخامس العلمي الى الصف السادس العلمي للعام الدراسي (2021/2020) .

وذكر بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي إن، الوزير وافق ايضاً على إلغاء معدل البقاء في مدارس المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي (2021/2020) ، وذلك بسبب الأوضاع التي يمر بها بلدنا الحبيب وتفشي فايروس كورونا ، وأضاف البيان ان المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت إعماماً إلى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص .

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