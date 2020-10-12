2020/10/12 | 14:49 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة كردية تتهم حكومة الإقليم باتباع إجراءات 'بوليسية' وتحذّر من 'اتهامات مفبركة') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة كردية تتهم حكومة الإقليم باتباع إجراءات 'بوليسية' وتحذّر من 'اتهامات مفبركة') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).