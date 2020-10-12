2020/10/12 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 36 دقيقة

القبض على آمر “مفرزة الإغتيالات في قاطع الكرمة – الأنبار” بعد مطاردة استمرت 10 ساعات

منذ ساعتين

هيئة المنافذ الحدودية تتمكن من ضبط حاويات في مينائي أم قصر الشمالي والأوسط

منذ ساعتين

الدفاع تصدر إيضاحاً بشان الحادث الذي وقع داخل مدرسة تدريب كركوش في ديالى

منذ 5 ساعات

ضابط يقتل زميله ويحلول الانتحار في ديالى

منذ 7 ساعات

ضبط عجلتين محملتين بمواد تم التلاعب بوصف البضاعة وفاتورة الشراء في منفذ زرباطية الحدودي

منذ 23 ساعة

كتائب حزب الله تعلن إيقاف الهجمات على لاسفارة الاميركية

منذ 24 ساعة

عمليات بغداد تنفي مقتل محام بتفجير في العاصمة

منذ يوم واحد

استهداف رتل معدات للتحالف على طريق السريع بين السماوة والديوانية

منذ يوم واحد

ضبط 5 حاويات مخالفة للضوابط ومعدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

منذ يوم واحد

اجرام بغداد تلقي القبض على عدد من المتهمين خلال الـ24 ساعة الماضية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط بالجرم المشهود مسؤول ساوم مواطنين مقابل صرف صكوك مستحقاتهم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط بالجرم المشهود مسؤول ساوم مواطنين مقابل صرف صكوك مستحقاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).