الكوارث الطبيعية في عقدين.. أرقام صادمة وتقرير أممي يكشف أسباب تكرارها

2020/10/12 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الأمم المتحدة، الاثنين، عن السبب وراء ارتفاع عدد الكوارث الطبيعية في العقدين الأخيرين والتي يمكن أن تكون أخطر من جائحة كورونا المستجد، والتي تتضمن أرقاما لتكلفة هذه الكوارث بلغت 3 تريليونات دولار.

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