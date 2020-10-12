غرب كوردستان يسجل 95 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/12 | 15:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الاثنين، عن تسجيل 95 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 95 اصابة جديدة " 45 ذكور، 50 اناث"، توزعت كالاتي: الحسكة 13 ، قامشلو 12، ديرك 15، كركي لكي 6، الدرباسية 4، جل آغا 2، عامودا 1، كوباني 13، الرقة 13، منبج 13، الشهباء 3.

واضاف البيان: انه تم تعافي 13 اصابة بفايروس كورونا، كما ان حالات الوفاة بلغت 5 حالات، مشيرا الى ان اجمالي الاصابات 2446 حالة،بضمنها 84 حالة وفاة وشفاء 584 حالة.

PUKmedia غرب كوردستان

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