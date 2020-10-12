يلقون بأنفسهم أمام السيارات في قلب بغداد.. اعتقال عصابة ’نصب واحتيال عشائري’!

2020/10/12 | 15:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت قوة أمنية، في العاصمة بغداد، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص يرمون أنفسهم أمام سيارات المارّة بغرض الابتزاز.





وذكر مصدر أمني لـ"ناس" (12 تشرين الأول 2020) إن "قوة من دوريات النجدة، ألقت القبض على ثلاثة أشخاص من الذين يرمون أنفسهم أمام سيارات المواطنين، لغرض الابتزاز، والمطالبة بدفع الفصل العشائري".

وأضاف أن "القوة الأمنية اقتادتهم إلى مركز شرطة في منطقة العلاوي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وعرضهم على القضاء".

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