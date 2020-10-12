2020/10/12 | 15:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 37 دقيقة

وزير التربية يوافق على إلغاء معدل البقاء في مدارس المتميزين والمتفوقين

منذ 3 ساعات

التربية: انطلاق امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية والسادس الابتدائي والثالث المتوسط

منذ 4 ساعات

مصرف الرشيد: سلفة المتقاعدين تمنح للمتقاعد الأصيل وليس للمستفيد

منذ 6 ساعات

الرافدين: قروض السيارات يكون بفترة امهال 3 اشهر للتسديد

منذ 17 ساعة

الاعلام الرقمي : نشر صور المرضى والمتوفين يعد انتهاكا لخصوصيتهم

منذ 18 ساعة

الزراعة تعلن شراء كل منتجات وزارة الصناعة التي تخدم العمل الزراعي

منذ 19 ساعة

الصحة تعلق على انباء فرض حظر للتجوال

منذ 19 ساعة

وفاة عضو في المحكمة الاتحادية العليا

منذ 22 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”336 ” المسجلة اليوم

منذ 24 ساعة

الصحة تسجل 2206 اصابة جديدة بفيروس كورونا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة: سنضع خطوات سريعة لاستئناف العمل في مشروع البصرة السكني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة: سنضع خطوات سريعة لاستئناف العمل في مشروع البصرة السكني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).