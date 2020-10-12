التربية تعلن إلغاء معدل البقاء في مدارس المتفوقين

2020/10/12 | 15:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للطلبة الناجحين من الخامس والسادس الإعدادي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، موافقة الوزير علي حميد الدليمي على إلغاء معدل البقاء في مدارس المتميزين للطلبة الناجحين من الصف الخامس العلمي إلى الصف السادس العلمي للعام الدراسي (2021/2020).

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الوزير وافق على إلغاء معدل البقاء في مدارس المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي (2021/2020) وذلك بسبب الأوضاع التي يمر بها بلدنا الحبيب وتفشي فايروس كورونا".

وأضاف البيان أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت إعمامًا إلى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص".

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