صاروخ ضائع من ناسا يتجه نحو الأرض بعد 54 عاما‎‎

2020/10/12 | 15:20 - المصدر: السومرية نيوز

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أفادت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن العلماء في وكالة ناسا تفاجؤوا بأمر غريب، حيث وجدوا أن صاروخا ضاع منهم في الفضاء قبل 54 عاما قد عاد أدراجه ويتجه نحو الأرض.

في عام 1966، اعتقد فريق ناسا الذي كان يعمل على محاولة هبوط على سطح القمر، أنه لن يرى صاروخه مرة أخرى بعد أن دخل مدار الشمس.وقالت الصحيفة، إن العلماء اكتشفوا الشهر الماضي جسما غامضا بحجم الحافلة، وظنو في البادية أنه كويكب، وتمت تسميته ”2020 SO“، ولكن الآن يعتقدون أنه جزء من صاروخ ”سنتور“ الذي دفع مكوك ”سرفاير لاندر 2“ الأمريكي إلى القمر قبل 54 عاما.

وبعد إطلاق مركبة الهبوط، اجتُذب الصاروخ إلى مدار حول الشمس، وفي نهاية المطاف انتهى الأمر بالعملية بالفشل بعد أن تحطمت المركبة على سطح القمر، إثر فشل أحد محركات الدفع في الاشتعال.وقال خبير الكويكبات في وكالة ناسا ”بول تشوداس“ عن الصاروخ: ”أنا متحمس جدا لهذا الأمر، فالعثور على المركبات الضائعة هواية بالنسبة لي، وقد كنت أفعل ذلك منذ سنوات“.وقال تشوداس، مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في كاليفورنيا: ”الجسم الذي يتجه نحو الأرض كان يدور حول الشمس، وهو أمر غير عادي بالنسبة لكويكب، كما أنه على مستوى الأرض ذاته، ويتجه نحونا بسرعة 1500 ميل في الساعة، وهي سرعة بطيئة نسبيا لكويكب“.

وتوقع تشوداس أن يمضي الجسم الغامض 4 أشهر في مدار الأرض اعتبارا من منتصف نوفمبر، قبل أن ينطلق نحو مداره حول الشمس في مارس المقبل، وأشار إلى أنه يستبعد أن يصطدم بالأرض هذه المرة.

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