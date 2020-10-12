كورونا قادر على العيش لمدة 28 يوما حسب دراسة استرالية

2020/10/12 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دراسة أعدها باحثون استراليون، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالفترة التي يمكن ان يعيشها فيروس كورونا على بعض الاسطح.

الدراسة التي نشرتها دورية فيرولوجي أشارت الى قدرة الفيروس على العيش على الأوراق النقدية والأسطح الزجاجية والمعدنية الفولاذية المقاومة للصدأ وشاشات الهواتف المحمولة لمدة تصل إلى ثمانية وعشرين يوما، في حال بقائه عند درجة حرارة تبلغ عشرين درجة مئوية، وهو ما يزيد كثيرا فترة بقاء فيروس الأنفلونزا، في حين ان فترة مقاومة الفيروس تراجعت مع تعريضه لدرجات حرارة اعلى، مبينة ان المعلومات الجديدة تحتم فرض المزيد من الإجراءات المشددة للوقاية من الفيروس.

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