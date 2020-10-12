مفوضية الانتخابات: عملنا يقترن بالتصويت على توزيع الدوائر الانتخابية وعددها

2020/10/12 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضافت اللجنة القانونية النيابية، الكادر الفني في مفوضية الانتخابات، لدراسة المعوقات الفنية التي تعترض عمل المفوضية، فضلا عن استعداداتها لإجراء انتخابات مبكرة.

وأبلغ الكادر الفني للمفوضية، اللجنة القانونية، ان بدء عمل المفوضية يقترن بإكمال التصويت على توزيع الدوائر الانتخابية، وعدد تلك الدوائر في كل محافظة، بالإضافة الى صرف المخصصات المالية المخصصة لإجراء الانتخابات.

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