انتحار طفل إيراني لعدم امتلاكه هاتفا ذكيا يساعده بمواصلة التعليم عن بعد

2020/10/12 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل إعلام إيرانية ان طفلا يبلغ الحادية عشرة من العمر اقدم على الانتحار لعدم تمكنه من مواصلة الدراسة بطريقة التعليم عن بعد بسبب عدم امتلاكه هاتفا نقالا.

مديرية التربية والتعليم، في مدينة دير بمحافظة بوشهر الواقعة جنوبي إيران، أكدت إن الطفل محمد موسوي زادة، انتحر لعدم امتلاكه هاتفا ذكيا يستطيع من خلاله مواصلة تعليمه عن بعد في ظل إجراءات الحجر الصحي المفروضة بسبب انتشار وباء كورونا، في حين نفت وزارة التربية والتعليم الايرانية ما اثير عن أسباب الانتحار، مبينة ان الطفل كان يعاني من مشكلات في إرسال المقاطع المصورة والرسائل الصوتية عبر الهاتف الذي كان بحوزته.

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