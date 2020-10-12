اختتام ورشة حول الرصد والتوثيق بتنفيذ من منظمة جسر الشباب

2020/10/12 | 15:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – شنكال ضمن المرحلة الثانية من مشروع “تعزيز المشاركة المدنية وتحسين الاداء الحكومي في مرحلة ما بعد داعش _سنجار “، اختتمت الورشة التدريبية الاولى حول الرصد و التوثيق بعد انطلاقتها منذ يومين.وقامت منظمة جسر الشباب وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية NED بتنفيذ هذه الورشة بمشاركة 23 راصد ومن مختلف الخلفيات الاجتماعية والمناطقية.وكانت …

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