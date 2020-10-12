رحيل “فتاة جيمس بوند” مارجريت نولان عن عمر 76 عاماً

2020/10/12 | 15:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ رحلت عن عالمنا الممثلة الإنجليزية مارجريت نولان، إحدى أشهر فتيات العميل السري جيمس بوند ، مع النجم شون كونري في فيلم GOLDFINGER، وتأتي وفاة مارجريت بعد مسيرة فنية طويلة، وإثر غياب عن الساحة استمر 9 سنوات.ومنذ عام 2011 حين شاركت المخرجة إيفون دوتشمان في فيلم THE POWER OF THREE، ومارجريت نولان […]

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