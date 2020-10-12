جهاز يسمح بتحديد الموقع وإجراء المكالمات دون الاتصال بالشبكة الخلوية

2020/10/12 | 15:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

اخترع المهندسون الروس جهازا لنقل المعلومات دون الاستعانة بشبكة الاتصالات الخلوية.

ويتيح الجهاز الذي صنعته شركة “روس إلكترونيكا” لمستخدميه الاتصال بزملائهم أو رفاقهم وتحديد موقعهم عبر الهاتف الذكي “سمارت فون” في غياب الاتصالات الخلوية.



ويضمن الجهاز إرسال الإشارات إلى الجهاز الآخر على بعد 20 كيلومترا في العراء وعلى بعد 5 كيلومترات في الغابة.

وأطلق على الجهاز اسم “غونتشاك”.



ويضم جهاز “غونتشاك” جهاز الاستقبال وجهاز الإرسال وما يربطه بنظام “غلوناس” أو “جي بي إس” لتحديد المواقع العالمية عن طريق الأقمار الصناعية، ويمكّن مستخدميه من تبادل المكالمات الصوتية مع الآخرين عبر الهواتف الذكية دون استخدام شبكة الاتصالات الخلوية، ويتيح لهم أن يروا مواقع زملائهم على شاشة الهاتف.

ويستطيع جهاز “غونتشاك” أن يعمل كجهاز إعادة الإرسال.



ولهذا يمكن نقل المعلومات والمكالمات الصوتية من شخص إلى آخر من أصحاب هذا الجهاز لعشرات الكيلومترات.

ويستطيع جهاز “غونتشاك” أن يعمل بصفة مستمرة خلال 24 ساعة متواصلة بفضل بطاريته القوية.

وأعلن جهاز الإعلام التابع لمؤسسة “روستيخ” التي تدير قطاع التكنولوجيا في روسيا، أن جهاز “غونتشاك” يمكن استخدامه خلال عمليات الإنقاذ والعمليات الاستكشافية في المناطق النائية.



كما يمكن أن يستعين به السائحون والصيادون لكيلا يتيهوا أثناء قيامهم برحلاتهم.

ومن المقرر أن تبدأ عملية تصنيع جهاز “غونتشاك” في عام 2021.



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