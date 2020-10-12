مفوضية الانتخابات تتحدث عن تعقيدات تواجه عملها بسبب الدوائر المتعددة

2020/10/12 | 15:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، أن عملها يقترن بإكمال التصويت على الدوائر الانتخابية، وبينت ان شطر مراكز التسجيل ومراكز الانتخاب سيعقد اجراءات عمل المفوضية في اعداد سجلات جديدة للناخبين.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (12 تشرين الاول 2020) أن "اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب ريبوار هادي، وبحضور اعضائها استضافت الملاك الفني في مفوضية الانتخابات".

واضاف، أن "اللجنة استمعت إلى أهم المشاكل والمعوقات الفنية التي تعترض عمل المفوضية فضلا عن استعداداتها لإجراء انتخابات مبكرة"، مشيرا إلى أن "تشريع قانون انتخابات بنظام تعدد الدوائر الانتخابية في المحافظة الواحدة هو من اجل تحقيق تمثيل أشمل للمواطن واجراء انتخابات نزيهة تحصل على ثقة الشارع العراقي والمجتمع الدولي".

بدوره بين الملاك الفني للمفوضية بحسب البيان، ان "بدء عملها يقترن بإكمال التصويت على توزيع الدوائر الانتخابية وعدد تلك الدوائر في كل محافظة بالاضافة الى صرف المخصصات المالية لاجراء الانتخابات، منوهين بأن "شطر مراكز التسجيل ومراكز الانتخاب سيعقد اجراءات عمل المفوضية في اعداد سجلات جديدة للناخبين".

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