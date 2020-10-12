روسيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بـكورونا لليوم الثاني على التوالي

2020/10/12 | 15:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

اعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 13 ألفاً و592 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت البلاد قد سجلت أمس أكبر حصيلة قياسية يومية لإصابات «كورونا» تسجلها البلاد منذ بدء ظهور الفيروس بها؛ بلغت 13 ألفاً و634 حالة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس «كورونا» أن إجمالي المصابين تجاوز بذلك مليوناً و312 ألف حالة.

وسجلت روسيا 125 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 22722 حالة.

وتماثل 3793 مريضاً للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس، ليتجاوز إجمالي عدد المتعافين مليوناً و24 ألفاً.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة «جونز هوبكنز»، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات بـ«كورونا»، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.



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