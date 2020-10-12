درجال: لا مشاكل مع البذور الشتوية .. ملعب الحبيبية

2020/10/12 | 15:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن البذور الشتوية لم تسبب أي مشكلة بشأن انطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، فيما كشف ان ملعب الحبيبية في العاصمة بغداد سيتم افتتاحه قبل حلول عام 2021.وقال درجال خلال استضافته في برنامج "صدى الملاعب" إن "ملعب الشعب أصبح جاهزاً ولا توجد فيه اي مشاكل، كنا نواجه مشكلة وحيدة تتمثل بزراعة البذور الشتوية والصيفية والتي يجب ان توضع في نهاية تشرين الاول الجاري وتستمر لمدة شهر، لكن الوزارة استطاعت معالجة هذا الموقف بالتنسيق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم".وفيما يخص استعدادات المنتخب الوطني، اكد درجال قائلاً: "قلقون على وضع المنتخب الوطني لكرة القدم، بسبب توقف النشاطات، كنت أطالب الهيئة التطبيعية بضرورة أن يكون هناك تواصل ما بين مدربي المنتخب واللاعبين من الناحية الفردية، سنوفر كل ما يحتاجه المدرب من إمكانيات خلال المرحلة القادمة من اجل أن يظهر منتخبنا بأفضل حال".وبسؤاله عن ملعب الحبيبية، اوضح درجال انه "لا يوجد موعد محدد لافتتاح الملعب، لكن سيكون قبل نهاية العام الحالي".وأضاف ان "هناك بعض الملاحظات والتعديلات بشان الملعب وأيضاً هناك إضافة في موضوع المكان الخاص باستقبال الأشخاص المهمين (vip) بسبب خلل في التصميم إلى المنصة، لكنها ليست مشكلة كبيرة وخلال الأسبوع القادم ستكتمل الأمور".وبين أن "الوزارة تسعى إلى إظهار الملعب في أفضل حلة وفي حال لم تتم معالجة بذور ملعب الشعب، من الممكن ان تقام مباراة الافتتاح بين الزوراء والشرطة على ملعب الحبيبية".

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