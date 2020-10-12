فوز الأمريكيين

2020/10/12 | 15:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: فاز الأمريكيان "بول ميلجروم" و"روبرت ويلسون" بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2020، تقديرًا لدورهما في تطوير نظرية المزادات التجارية.

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