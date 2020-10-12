"قدراته أكبر مما كنا نعتقد".. عراقي متوحد يساعد عائلته على تخطي أزمة كورونا

2020/10/12 | 15:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتاد المراهق العراقي، أسيد محمد البهادلي، على رسم لوحات سوداء للتعبير عن خوفه من فقدان والدته التي أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا المستجد مع زوجها.

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