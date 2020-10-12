التربية: إلغاء معدل البقاء في مدارس المتميزين والمتفوقين

2020/10/12 | 15:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، إلغاء معدل البقاء في مدارس المتميزين والمتفوقين للطلبة الناجحين.

وذكر بيان صدر عن وزارة التربية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي، وافق على إلغاء معدل البقاء في مدارس المتميزين للطلبة الناجحين من الصف الخامس العلمي الى الصف السادس العلمي للعام الدراسي (2021/2020)".

واضاف، أن "الدليمي وافق ايضاً على إلغاء معدل البقاء في مدارس المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي (2021/2020)، وذلك بسبب الأوضاع التي يمر بها البلد وتفشي فايروس كورونا".

وتابع البيان، ان "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت إعماماً إلى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص".

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