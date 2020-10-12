هزتان أرضيتان تضربان بحر إيجة

2020/10/12 | 15:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزتان أرضيتان فجر اليوم الإثنين سواحل شبه جزيرة داتشا التركية في بحر إيجة، وشعر بهما سكان الساحل الغربي لتركيا.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعة، أن الهزة الأرضية الأولى وقعت في تمام الساعة 3:30 من صباح اليوم وبلغت قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر، بينما وقعت الهزة الأرضية الثانية في تمام الساعة 3:44 وبلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر.

هذا ووقعت الهزة الأرضية الأولى على عمق 5.78 كيلومتر وعلى بعد 173 كيلومتر من سواحل داتشا، في حين وقعت الهزة الأرضية الثانية على عمق 11 كيلومتر وعلى بعد 131.77 كيلومتر.

PUKmedia/وكالات‌

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