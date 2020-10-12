لقاء الحلبوسي والنجار: تدعيم الاستثمار والقضاء على البطالة

2020/10/12 | 15:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، سبل تفعيل القطاع الاستثماري في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان تلقى "ناس نسخة منه، (12 تشرين الاول 2020) ، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار واستعرض اللقاء خطط عمل الهيئة الوطنية وسياستها الاستثمارية للمرحلة المقبلة، لاستقطاب الاستثمارات الناجحة، وسبل تفعيل القطاع الاستثماري بإيجاد مشاريع استثمارية حقيقية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين".

وأوضح أن "تفعيل الاستثمار يتطلب إجراء تعديلات على القوانين النافذة، وأن مجلس النواب ينتظر وصول مشروع تعديل القانون من الحكومة".

وأشار الحلبوسي إلى "أهمية دعم المجلس لإجراء التعديلات التي تسهم في تفعيل هذا النشاط الحيوي، الذي سيعمل على تعزيز الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، والقضاء على البطالة".

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية "تفعيل الاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي، ولا سيما بعد تدهور أسعار النفط، وأهمية دعم المستثمِر العراقي وإشراكه بقوة في العملية الاستثمارية".

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