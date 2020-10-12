بالوثيقة.. الكاظمي يعرض على الكتل السياسية ورقة تضم خمسة محاور استراتيجية

2020/10/12 | 15:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم” الورقة البيضاء تم عرضها على الكتل السياسية من قبل رئيس مجلس الوزراء لغرض قبولها ودعمها.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها “تقدم” فإن ان الخطة بحاجة الى 3 سنوات للتنفيذ

المحاور الخمسة :

تحقيق الاستقرار المالي المستدام

تحقيق اصلاحات اقتصادية

البنى التحتية

توفير الخدمات

تطوير الحوكمة والبيئة القانونية

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