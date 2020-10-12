العاهل الأردني يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة

2020/10/12 | 15:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بشر الخصاونة.وتضم الحكومة الجديدة 31 وزيرًا، وتضم 3 نواب لرئيس الوزراء سيتولى أولهم وهو الدكتور أمية طوقان الملف الاقتصادي وإدارة ملف الشؤون الاقتصادية في الحكومة.وتولى نائب رئيس الوزراء الثاني الملف الخارجي وهو أيمن الصفدي وزير الخارجية، فيما […]

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